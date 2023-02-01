شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 5 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وتشارك في البطولة من مصر 5 لاعبات وهن: هنا رمضان، مريم متولي، زينة ميكوي، ندى عباس، نور الطيب.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، النيوزيلندي بول كول فى المركز الثالث، البيروفي دييجو إلياس في المركز الرابع، في المركز الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، والفرنسي فيكتور كورين في المركز التاسع، فارس الدسوقي في المركز العاشر.