شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرفع الحمل البدنى للاعبين استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم أسامة نبيه المدير الفنى للزمالك برفع الحمل البدنى للاعبين بعد الراحة التى حصلوا عليها لمدة 48 ساعة بعد الفوز الذى حققه الفريق على فيوتشر الأحد الماضى فى الجولة السادسة عشر للدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى والتى يأمل فيها المدير الفنى للفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات على أمل العودة لأجواء المنافسة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن بيراميدز وفيوتشر أصحاب المركزين الثانى والثالث بجدول الترتيب.

من ناحية أخرى عاد محمود شبانه مدافع الفريق لصفوف الفريق مرة أخرى بعد قطع إعارته لسموحه نظرا لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد إصابة محمود حمدى الونش بالرباط الصليبى فى بداية الموسم ، بالإضافة لعدم وجود مدافعين بقدر كافى وهو ما جعل مسئولى الفريق الأبيض يطالبون بعودته مع دفع المبلغ الذى حصلوا عليه فى بداية الموسم.