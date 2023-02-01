شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. دكرنس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتلى فريق دكرنس بقيادة سعيد صبحى صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 27 نقطة، متفوقا على بلدية المحلة وطنطا والمنصورة أصحاب الـ26 نقطة، بعد مرور 15 جولة من مسابقة القسم الثانى هذا الموسم.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم

1 دكرنس 27 نقطة

2 بلدية المحلة 26 نقطة

3 طنطا 26 نقطة

4 المنصورة 26 نقطة

5 جمهورية شبين 23 نقطة

6 أبو قير للأسمدة 23 نقطة

7 كفر الشيخ 23 نقطة

8 اتحاد نبروه 22 نقطة

9 بروكسى ورك 19 نقطة

10 الأوليمبى 17 نقطة

11 الحمام 17 نقطة

12 سبورتنج 16 نقطة

13 المجد السكندرى 15 نقطة

14 الهلال بالضبعة 13 نقطة

15 المصرى بالسلوم 11 نقطة

16 بايونيرز 7 نقاط

يحل نادى دكرنس متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 27 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المصرى بالسلوم صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة، فى مباراة سهلة نسبية لأبناء سعيد صبحى مدرب دكرنس الذى يطمح فى مواصلة الصدارة والعودة بالثلاث نقاط فى انتظار ما ستسفر عته مواجهة بلدية المحلة وطنطا فى قمة مباريات هذا اليوم.

ويستضيف فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 26 نقطة، نظيره فريق طنطا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد فى مواجهة نارية صعب التكهن بنتيجتها، حيث يأمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى للبلدية فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط والمحافظة على مركز الوصافة، فيما يسعى عمرو أنور مدرب طنطا فى الإطاحة بالبلدية وانتزاع المركز الثانى فى انتظار سقوط المتصدر دكرنس أمام المصرى بالسلوم.

ويستقبل فريق المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فريق كفر الشيخ صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة، ويسعى أحمد سارى فى تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على ثلاثى المقدمة من أجل انتزاع الصدارة فى الأسابيع القليلة القادمة، فى المقابل يأمل عبد الفتاح عبد الرازق مدرب كفر الشيخ فى اقتناص الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الدورى.

وتقام فى نفس التوقيت مواجهات بين كل من نبروه مع المجد السكندرى، جمهورية شبين مع هلال بالضبعة، الحمام مع سبورتنج، أبوقير للاسمدة مع الأوليمبى.

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