شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة موتور سيتى لرجال الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 5 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.
ويشارك في البطولة من مصر كل من: كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، ويوسف سليمان.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثالث على التوالي.
وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..
تصنيف السيدات
واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيلي جليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.