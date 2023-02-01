شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة موتور سيتى لرجال الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 5 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

ويشارك في البطولة من مصر كل من: كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، ويوسف سليمان.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، النيوزيلندي بول كول فى المركز الثالث، البيروفي دييجو إلياس في المركز الرابع، في المركز الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، والفرنسي فيكتور كورين في المركز التاسع، فارس الدسوقي في المركز العاشر.