شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى اليوم 1 / 2 / 2023 بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا على ملعب "إبن بطوطة" في مدينة "طنجة" في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلي الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

كولر المدرب الخامس للأهلى في كأس العالم للأندية

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013

الظهور الثامن للأهلى في كأس العالم للأندية

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

أفضل نتائج الاهلى في كأس العالم للأندية

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

مواجهة وحيدة بين الاهلى وأوكلاند سيتى

لن تكون مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي جديدة، فسبق وأن التقيا من قبل في كأس العالم للأندية 2006 الذي أقيم في اليابان ، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، وفي ذلك التوقيت نجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.

الاهلى يتفوق على أوكلاند سيتى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.60 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لأوكلاند سيتى 4.48 مليون يورو