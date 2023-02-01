شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية الزمالك فى فيوتشر على مائدة طارق العشرى فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى المدير الفني لفاركو على دراسة مباريات الزمالك وأحدثها فوزه على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري.

وحذر طارق العشري لاعبيه من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة بالدوري لاسيما بعد استعادة الفارس الأبيض الانتصارات بعد سلسلة من تراجع النتائج.

وأكد العشرى للاعبيه أن لاعبو الزمالك سيقاتلون لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي لإستعادة حظوظهم في ملاحقة الاهلى على قمة الدوري.

ويكثف طارق العشرى جهوده لحل الازمة الدفاعية التي يعانى منها فريقه بعدما استقبلت شباكه 17 هدف في 16 مباراة كانت سبباً في خسارة العديد من النقاط بغرابة شديدة وتراجع ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وأغلق الجهاز الفني لفاركو صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء السبت على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري وفاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة مساء الاثنين 6 فبراير على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف الجهاز الفني لفاركو بقيادة طارق العشري على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المصري بالجولة الأخيرة للدوري

ويرغب الجهاز الفنى فى تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة مواصلة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري بداية من مواجهة الزمالك بالجولة الجديدة للمسابقة.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بمواصلة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن مواصلة الانتصارات بداية من مباراة الزمالك القادمة بالدوري

ويحتل فاركو المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.