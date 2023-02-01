نيوكاسل يونايتد يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بلغ نيوكاسل يونايتد نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بعد أن تخطى ضيفه ساوثهامبتون في إياب نصف النهائي 2-1 الثلاثاء.



وسجل للماكبايس شون لونغستاف الثنائية 5 و21 فيما وقع على هدف الضيوف الوحيد تشي آدم في الدقيقة 29.



وخسر نيوكاسل جهود نجمه البرازيلي برونو غيمارايش بعد طرده في الدقيقة 80.



وكان نيوكاسل فاز ذهاباً بهدف وحيد خارج ميدانه.



وينتظر نيوكاسل الفائز بمجموع المباراتين بين مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست علماً أن يونايتد فاز ذهاباً خارج ميدانه بـ3 أهداف مقابل لاشيء.



علماً أن المباراة النهائية ستقام في 26 شباط/ فبراير.



وهذه المرة الأولى بشكل عام التي يبلغ فيها نيوكاسل أي نهائي منذ 1999 حين خسر أمام يونايتد بالذات 2-0 في كأس إنكلترا.



وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق المدرب إيدي هاو إلى نهائي كأس الرابطة منذ 47 عاماً.



(بي إن سبورت)

