شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن التعاقد مع عبد الرحمن مجدى للوقوف مع الإسماعيلى فى محنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو الزمالك عن التعاقد مع عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلى، من أجل الوقوف مع الدراويش فى محنتهم الحالية بعدم التعاقد مع أى لاعب فى الفترة الحالية، حتى يمر النادى من أزمته والدخول فى منطقة الوسط والابتعاد عن الهبوط.

وارتبط اسم عبد الرحمن مجدى بالانتقال للزمالك بعد طلب اللاعب الرحيل من الإسماعيلى، نظرا لانقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة المستحقات المالية ومطالبته بالحصول على كامل مستحقاته.

وأعلن مسئولو الزمالك مساندتهم الكاملة لنادى الإسماعيلى والوقوف صفا واحدا مع اللجنة المعينة بإدارة الدراويش خلال الفترة المقبلة، وطالبوا اللاعبين بالوقوف مع ناديهم حتى يمر من محنته وضمان البقاء بجدول الدورى.