ختام ورش دورة الألعاب للفنون القتالية

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وناقشت الورشة كثيرا من الجوانب والمواضيع المهمة التي تخص الدورة، مثل جدول المسابقات وآلية عمل لجنة المنشطات وتوعية الرياضيين عن المنشطات والتغطية الإعلامية والنقل التلفزيوني والتجهيزات الفنية، وأيضا الخدمات الطبية المقدمة في الدورة. كما تمت مناقشة بنود تطوير وتجهيز المواقع والمنشآت، واللوائح والاشتراطات والأنظمة المتبعة في هذه النسخة والتسويق والرعايات للبطولة.من جانب آخر، تم الاتفاق بين سبورت أكورد واللجنة المنظمة على مخرجات ورش العمل الفنية وآلية العمل، بدءا من ختام هذه الورش حتى موعد انطلاق الدورة، وانتقال العمل من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ، ووضع الخطط الرئيسة التي بدورها تسهم في تقديم نسخة استثنائية، واستضافة مميزة على أكمل وجه.
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