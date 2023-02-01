الجبلين ينهي عقد البرازيلي جواو ألفيس 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الجبلين، الذي ينافس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، عقد المحترف البرازيلي جواو ألفيس، بعد 3 أيام فقط من التعاقد معه.

ووفقا للحساب الرسمي لنادي الجبلين على «تويتر»، فإن إدارة النادي تعاقدت مع الجناح الكولومبي أندرسون بلاتا، ليكون بديلا للبرازيلي جواو ألفيس.

وقالت إدارة الجبلين، إنها أنهت عقد ألفيس بالتراضي بين الطرفين، دون الإفصاح عن أسباب إنهاء العقد.

وكان الجبلين أعلن الجمعة الماضي وصول محترفه الجديد للسعودية عبر مطار مدينة الدمام، وكان في استقباله مدير الفريق نايف الظفيري، ومنها انتقل إلى مدينة حائل مقر نادي الجبلين.

وشارك ألفيس في اليوم التالي لوصوله في مباراة الجبلين والساحل، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ18 من دوري يلو، وانتهت بالتعادل السلبي، عندما دخل بديلا في الدقيقة (65).

ويحتل الجبلين حاليا المركز العاشر على لائحة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بـ22 نقطة.