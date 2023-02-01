كأس العالم للأندية يحط رحاله في المغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى مملكة المغرب فجر الثلاثاء، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام من 1 حتى 11 فبراير.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع «تويتر» «إن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله الغريري استقبل فجر أمس الثلاثاء في الرباط، بعثة الهلال برئاسة الرئيس فهد بن سعد بن نافل تأهبا للمشاركة في كأس العالم للأندية».

ويلعب الهلال يوم 4 فبراير المقبل أمام الوداد البيضاوي المغربي، في افتتاح مباريات الزعيم في مونديال الأندية2022، التي تقام في المغرب.

وكان كأس العالم للأندية انطلق تحت مسماه الجديد عام 2005، بعدما تكفلت اليابان بتنظيم النسخ الأربع الأولى بعد العودة، أي بين عامي 2005 و2008، في حين نظمت دولة الإمارات النسختين التاليتين لعامي 2009 و2010.

واحتضنت اليابان مرة أخرى نسختي2011 و2012، والمغرب نسختي 2013 و2014، واليابان للمرة الثالثة نسختي 2015 و2016، ثم الإمارات العربية المتحدة مرة ​​أخرى نسختي 2017 و2018، واحتضنت دولة قطر نسختي 2019 و2021، وألغيت نسخة 2020 بسبب وباء كورونا (كوفيد-19)، وكررت دولة الإمارات العربية المتحدة احتضان البطولة عام 2022، ثم استضاف المغرب نسخة 2023.

وفاز الناديان البرازيليان ساو باولو وإنترناسيونال بورتو أليغري بأول نسختين من البطولة، في نظامها الجديد، ثم جاءت بعدها سيطرة الأندية الأوروبية التي فازت بـ14 نسخة من أصل 17.

وسجلت لأوروبا خسارة واحدة عام 2012 عندما انهزم نادي تشلسي الإنجليزي أمام نادي كورينثيانز البرازيلي، وتعد هذه الخسارة الوحيدة منذ عام 2007.

جوائز المسابقة:

حدد 16 مليون دولار أمريكي، وتقسم وفق الآتي:







الفائز بالكأس 5 ملايين دولار أمريكي.



الوصيف 4 ملايين دولار أمريكي.



المركز الثالث 2.5 مليون دولار أمريكي.



المركز الرابع 2 مليون دولار أمريكي.



المركز الخامس 1.5 مليون دولار أمريكي.



المركز السادس مليون دولار أمريكي.



تمنح في نهائي كل نسخة كرة ذهبية لأفضل لاعب في المسابقة.



يحصل ثاني وثالث أفضل اللاعبين على الكرتين الفضية والبرونزية.



تخصص جائزة اللعب النظيف للنادي صاحب أقل عدد من البطاقات الملونة خلال المسابقة.



جائزة لاعب المباراة المعروفة سابقا باسم «رجل المباراة»، وتمنح بعد نهاية كل مباراة لأفضل لاعب أداء.



تاريخ الأندية الفائزة بالكأس

بطولة العالم للأندية:

2000: نادي «إس سي كورينثيانز باوليستا» البرازيلي.

2001: ألغيت.

كأس العالم للأندية:

2005: نادي ساو باولو البرازيلي.

2006: نادي إنترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي.

2007: نادي ميلان الإيطالي.

2008: نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

2009: نادي برشلونة الإسباني.

2010: نادي إنتر ميلان الإيطالي.

2011: نادي برشلونة الإسباني.

2012: نادي «إس سي كورينثيانز باوليستا البرازيلي.

2013: نادي «بايرن ميونخ» الألماني.

2014: نادي ريال مدريد الإسباني.

2015: نادي برشلونة الإسباني.

2016: نادي ريال مدريد الإسباني.

2017: نادي ريال مدريد الإسباني.

2018: نادي ريال مدريد الإسباني.

2019: نادي ليفربول الإنجليزي.

2020: ألغيت بسبب وباء كورونا (كوفيد-19).

نادي بايرن ميونخ الألماني.

2022: نادي تشلسي الإنجليزي.

أرقام وإحصاءات: