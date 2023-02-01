اتحاد الطائرة يجري قرعة تصفيات الصعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أمس سحب قرعة تصفيات الصعود لجميع الدرجات، والمؤهلة لدوري الدرجة الأولى، ودوري شباب الممتاز «B»، ودوري ممتاز الناشئين «B»، وذلك بحضور جميع ممثلي الأندية الدرجة الأولى 20 فريقا، والشباب 22 فريقا، والناشئين 19 فريقا «عن بعد»، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، رئيس اللجنة الفنية والمسابقات سعد الرويس، في مقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة. وستقام التصفيات بنظام الذهاب والإياب في دور الـ32، على أن تصل الفرق الـ4 للمرحة النهائية التي ستقام بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني لدوري الدرجة الأولى، ودوري شباب الممتاز «B»، ودوري ممتاز ناشئين «B»، وستنطلق المرحلة من التصفيات الخميس الموافق 9-2-2023. حضر مراسم إجراء القرعة المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية نايف العبيد، ونائب رئيس اللجنة الفنية حسين سليس، ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي. حضر مراسم إجراء القرعة المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية نايف العبيد، ونائب رئيس اللجنة الفنية حسين سليس، ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي.

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