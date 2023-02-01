السعودية تتأهب لاحتضان كأس آسيا 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الآسيوية اليوم الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة حيث يعقد اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويشهد الاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للدورة 2027-2023، إلى جانب ممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعقد الاجتماع في مركز الخليج للمؤتمرات بالعاصمة البحرينية، وسيشهد ترشيح الشيخ سلمان آل خليفة دون منافس لمنصب الرئيس لولاية جديدة.

وتعد الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي، السلطة الأعلى في صنع القرارات، وستقوم بانتخاب الأعضاء المرشحين لشغل المناصب الرئيسة في المكتب التنفيذي وكذلك في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ملف السعودية

وتبحث الجمعية العمومية خلال الاجتماع اختيار الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027، حيث سيكون التركيز على الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي بات المرشح الوحيد لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من «جوهرة البطولات» في قارة آسيا، حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.

وأصبح ملف الاتحاد السعودي هو الوحيد المتبقي، علما بأن خمس دول كانت تقدمت بطلبات الاستضافة، قبل انسحاب أوزبكستان وإيران والهند، واستبعاد قطر بسبب نيلها حق استضافة كأس آسيا 2023.

ويعكس حرص الاتحادات الوطنية في القارة على التنافس لنيل شرف استضافة وتنظيم كأس آسيا، قيمة البطولة وأهميتها لاسيما بعد الاهتمام الكبير الذي أولاه الاتحاد القاري للعبة، بتلك البطولة خاصة في قرار زيادة منتخباتها إلى 24 فريقا مع نسخة الإمارات 2019، والتي حققت نجاحا فنيا وتنظيميا كبيرا.

تطور الكرة الآسيوية

ويجتمع ممثلو الاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي، بشكل شخصي للمرة الأولى منذ انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في باريس خلال يونيو 2019، ويحضر الاجتماع أيضا السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي ينتظر أن يقوم بإلقاء كلمة خلال الاجتماع.

كما ينتظر أن يقوم الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي بالحديث عن التطور الكبير والواضح الذي حققته كرة القدم الآسيوية، والذي كانت أبرز معالمه المستويات المميزة لمنتخبات القارة خلال كأس العالم 2022 في قطر، حيث تأهلت ثلاثة منتخبات آسيوية للمرة الأولى إلى دور الـ16.

كذلك سيتم التركيز بشكل مفصل على برامج ومبادرات الاتحاد الآسيوي الهادفة إلى الارتقاء بمعايير اللعبة في قارة آسيا.