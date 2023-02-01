«كابتن الخطيب اللي كان لاعب أسطوري» .. خالد الغندور يرد على شوبير

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة شديد اللهجة علي استبعاد سافيو وشادي من قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كابتن شوبير منتظر تعليقك علي استبعاد سافيو و شادي و مين هيحاسب علي الاختيارات الغلط و مش المفروض دي اختيارات المدرب ولا لجنة التخطيط بموافقة رئيس النادي كابتن محمود الخطيب اللي كان لاعب كرة اسطوري".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.