«انتقل لـ الأهلي لمدة 6 أشهر بدون مقابل» .. فرج عامر: هناك منافع ومصالح متبادلة مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تفويت الفريق السكندري وبالتحديد الهاني سليمان حارس المرمى، مباراة الأهلي بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وقال عامر في تصريحات إعلامية مساء اليوم الثلاثاء إن هذا الكلام غير صحيح، وأنه كان هناك تحفيز لـ اللاعبين من أجل الفوز، وأنه صرف مكافأة لـ مباراة الإسماعيلي، وتم رصد مكافأة خيالية ليست مجودة فى الكرة المصرية من أجل الفوز على الأهلي.

وأضاف عامر:" أنه تم رصد 50 ألف جنيه فى حالة الفوز على الأهلي، وأن هذه المكافأة، تعتبر مرتين ونصف زيادة عن أى مكافأة".

بيتك أولى بيك

قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه هو من اتصل بـ المدرب أحمد سامي، من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق السكندري.

وأضاف محمد فرج عامر: «قولت لـ سامي "بيتك أولى بيك" وعلى الفور تمت الموافقة».

ولفت إلى أنه تواصل مع أحمد سامي بعد الرحيل من سيراميكا، وأن أحمد سامي لديه ميزة في التدريب، يعرف طريق لعب سموحة.

وأشار إلى أن سموحة حصل على نجوم جديدة من النادي الأهلي منهم حسام حسن، وأن هناك منافع ومصالح متبادلة مع الأهلي.

وكشف أنه هو من عرض على محمود الخطيب، اللاعب خالد عبد الفتاح، بعد إصابة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي.

ولفت إلى أنه كان هناك عروض أعلى لضم خالد عبد الفتاح، ولكن جميع العروض لم تصل لـ الجدية، فكان هناك عرض من المصري، وبيراميدز.

وتابع أن هناك اتفاقا بينه و بين الخطيب للحصول على زياد طارق، و حسام حسن لمدة 6 أشهر، وفي حالة الشراء يكون بـ 10 ملايين، وأن خالد عبد الفتاح انتقل لـ الأهلي لمدة 6 أشهر بدون مقابل في حالة إثبات الوجود سيتم الشراء بـ 10 ملايين جنيه.