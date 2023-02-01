شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى يستعير أحمد سيد غريب مهاجم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة زد إف سى فى استعارة أحمد سيد غريب مهاجم الأهلى السابق لمدة 6 شهور، لتدعيم هجوم الفريق فى الميركاتو الشتوى الحالى، والذى انتهى فى الثانية عشرة مساء الثلاثاء.

وكان الاتحاد السكندرى تعاقد مع أحمد غريب فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع المارد الأحمر نهاية الموسم الماضى، إلا أنه لم يشارك مع زعيم الثغر بناء على رؤية من الصربى زوران المدير الفنى للاتحاد السكندرى الذى يعتمد بشكل أساسى على الأنجولى مابولولو والنيجيرى أوستن أموتو، وهو ما جعل اللاعب يطلب فسخ تعاقده.

وعقب رحيل اللاعب قام مسئولو زد بمخاطبة النادى الأهلى وطلبوا استعارة اللاعب، وهو ما وافق عليه مسئولو النادى الأحمر ليتم تدعيم هجوم الفريق قبل انطلاق مباريات الدور الثانى بالقسم الثانى.