شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعلن ضم محمد عبد السلام فى صفقة انتقال حر تأكيدا لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي فيوتشر عن أولى صفقاته الشتوية بضم محمد عبد السلام لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من القلعة البيضاء، حيث كان اللاعب على قائمة الانتظار.

ووجه محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله إلى فيوتشر قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات.

وكتب عبد السلام عبر صفحته على "إنستجرام": "شكرا جمهور الزمالك العظيم الوفي.. تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق مزيد من البطولات مع الفريق لأرد الجميل إلى الجماهير التى دعمتنى وكانت سببا في معرفة اسمي، وإن أراد الله لنا عودة إن شاء الله".

وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به من النادي الأبيض، ووقع على عقود الانتقال لنادي فيوتشر لينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لثلاث مواسم ونصف الموسم.