شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يكشف سبب رفض رحيل النادرى إلى الزمالك ويطالب بـ5% من بيع إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صابر عيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، سبب رفض رحيل أحمد النادري إلى صفوف الزمالك قائلاً: "النادري واحد من ولاد النادي، وتمسكنا به خاصة بعد رحيل عبده يحيى عن الفريق وكان في فعلا مفاوضات من جانب الزمالك وبيراميدز".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "تعاقدنا مع طارق سامي لاعب الجونة وإبراهيم عايش لاعب أسوان، وكذلك النيجيري تشارليز أكبينيونج".

وعن إمكانية حصول غزل المحلة على نسبة من بيع إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي قال: "مكانش مكتوب في عقد البيع الخاص باللاعب إمام عاشور إن يكون في نسبة، خاصة أن العقد مكتوب من 2017 لكن المفروض لينا حق رعاية 5%".

فى سياق مختلف وافق مجلس إدارة الزمالك على رحيل إمام عاشور مدافع وسط الفريق للاحتراف بنادى ميتلاند الدنماركى مقابل ما يوازى 105 ملايين جنيه فى صفقة بيع نهائى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ورغم تمسك الإدارة البيضاء باستمرار إمام عاشور بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالى، إلا أنه مع إلحاح اللاعب ونظرا للمجهود الكبير الذى قدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية وافقت الإدارة على رحيله بشكل نهائى.

ويعد إمام عاشور أحد أهم الأوراق التى كان يعتمد عليها المديرون الفنيون داخل الزمالك سواء فيريرا المدير الفنى السابق للفريق أو أسامة نبيه المدير الفنى الحالى.