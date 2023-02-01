شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع إبراهيم فاضل 3 مواسم ونصف فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الترسانة مع إبراهيم فاضل لاعب المنيا وبلدية المحلة وطنطا السابق لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية استعدادا للقسم الثانى.

وضم نادى الترسانة إبراهيم فاضل بعد دفع الشرط الجزائي 250 ألف جنيه، لتدعيم الفريق فى الدور الثانى من مجموعة القاهرة فى القسم الثانى.

وكان مجلس إدارة الترسانة تعاقد مع محمد ممدوح كيشو مدافع وسط مستقبل سبورت لتدعيم صفوف الشواكيش فى الميركاتو الشتوى الجارى.

وقامت إدارة الترسانة بتسديد مبلغ 350 ألف جنيه لنظرائهم فى المستقبل من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب فى ظل رغبة مسئولى الشواكيش فى العودة لأجواء المنافسة فى الدور الثانى.

يأتى ذلك بعدما قامت إدارة الترسانة بتجديد الثقة فى خالد عيد المدير الفنى للفريق ومطالبته بالاستمرار وبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الموسم الحالى أو البقاء بدورى المحترفين على أقل تقدير فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها المجموعة فى الموسم الحالى بين أكثر من نادٍ على رأسها القناة والسكة الحديد وزد أف سى ووادى دجلة والمصرية للاتصالات.

ويستعد الترسانة حاليًا لمواجهة الإنتاج الحربى الجمعة المقبل فى الجولة السادسة عشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

ويحتل الترسانة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة ويسعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر من أجل العودة لأجواء المنافسة من جديد أو البقاء بالمسابقة على أقل تقدير.

وكان اتحاد الكرة أقر فى بداية الموسم بتطبيق دورى المحترفين العام المقبل والذى يقضى ببقاء خمس فرق من كل مجموعة فى المجموعات الثلاث بالإضافة لإقامة دورة من الثلاث فرق أصحاب المركز السادس فى كل مجموعة يستمر منهم فرقتين مع هبوط باقى الفرق.