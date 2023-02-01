شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بنادى الزمالك يعلن إنهاء أزمة قيد لاعبيه فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر بنادى الزمالك إن النادى أنهى أزمة قيد لاعبيه فى قائمة الفريق، بعد التوصل لحل مع مسئولى الجبلاية، وقيد الزمالك صفقتى المغربى أحمد بلحاج القادم من أسوان، وناصر منسى القادم من البنك الأهلى، مع عودة محمود شبانة بعد قطع إعارته من نادى سموحة.

ومن جانبه كتب طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" لا صحة لما يقال عن عدم قبول قيد لاعبى الزمالك الجدد وتم دفع مبلغ للاتحاد.. وخلصت".



تدوينة طارق يحيى

وكان وفد من مجلس إدارة نادى الزمالك توجه إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل، من أجل العمل على حل أزمة قيد الصفقات التى تم إبرامها فى الميركاتو الشتوى الحالى، قبل دقائق من غلق باب الانتقالات.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أكد أن لجنة شئون اللاعبين تواصل عملها في اليوم الأخير لقيد الصفقات حتى منتصف الليل، والباب مفتوح أمام جميع الأندية التي التزمت بسداد جزء من مديوناتها.

وعن الأندية التي لم تسدد مديوناتها، قال المدير التنفيذي باتحاد الكرة: "كل الأندية سواء، حينما يأتى أى ناد لقيد صفقاته سننظر موقف المديونية المستحقة عليه، إذا التزم بسداد الجزء المتفق عليه سيتم قيد صفقاته، وإذا كان موقفه غير ذلك لم يتمكن من قيد الصفقات الجديدة".

وأغلق اتحاد الكرة باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز، والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الجارى، ولمدة شهر كامل، حيث انتهت المهلة اليوم 31 يناير وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم .

واشترط اتحاد الكرة على الأندية ضرورة سداد كافة المديونيات المستحقة للجبلاية قبل قيد الصفقات الجديدة، مع وجود خيار آخر وهو الوصول لاتفاق بجدولة المديونات والمبالغ المستحقة.

وتضمنت لائحة القيد عددا من الشروط، منها عدد اللاعبين، ويسمح قيد 30 لاعبا فى للفريق الأول بجميع الأقسام، ويجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد. كما لا يجوز لأى نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة من النادى فى ملف التراخيص.

وبالنسبة للاعبين الأجانب، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة، في حين لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

ونصت الشروط على أنه لا يجوز إشراك غير المصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، ولا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.