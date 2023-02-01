شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعلن عودة أحمد رفعت بعد قطع إعارته من الوحدة الإماراتي.. تأكيدا لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي فيوتشر عودة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق وذلك بعد انهاء إجراءات قطع إعارته إلى الوحدة الإماراتي.

وكان مصدر مسئول بنادي فيوتشر قد كشف أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تمنع أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلى الوحدة الإماراتي من الانضمام لنادي آخر خلال الموسم الجاري، حيث تنص لوائح الفيفا على عدم السماح لأي لاعب بارتداء قمصان 3 أندية في موسم واحد.

وكان أحمد رفعت قد لعب مع فيوتشر بكأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتم إعارته إلى الوحدة الإماراتي، وترددت بعض الأنباء عن دخول اللاعب في الخسابات الفنية للنادي المصري.

ويعكف لجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق على مراجعة الأخطاء التي تسببت فى تلقي الفريق أول هزيمة له فى الموسم الجاري، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.