جورجينيو ينتقل رسمياً إلى آرسنال قادماً من تشلسي

أعلن نادي آرسنال متصدر الدوري الإنكليزي عن التعاقد مع الدولي الإيطالي جورجينيو قادماً من الجار تشلسي.



ويبلغ جورجينيو من العمر 31 عامًا، وخاض 143 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما شارك في 46 مباراة دولية مع منتخب بلاده إيطاليا وفاز بيورو 2020 مع الأتزوري في إنكلترا.



وذكرت وسائل الإعلام الإنكليزية أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني (13.6 مليون يورو)، مشيرة الى أن مدتها 18 شهرًا مع إمكانية التمديد لعام إضافي لبطل أوروبا وأفضل لاعب في القارة العجوز عام 2021 والذي سيتعين عليه مساعدة آرسنال في محاولته للفوز بأول لقب له في الدوري منذ 19 عامًا.



وقال المدفعجية في بيان على حسابه الرسمي على تويتر "مرحبًا بك في آرسنال يا جورجينيو".



وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إن اللاعب الدولي الإيطالي سيجلب "الذكاء ومهارات القيادة العميقة وقدرًا كبيرًا من الخبرة في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوليا".



من جهته، قال جورجينيو لموقع ناديه الجديد: "أنا متحمس جدًا لهذا التحدي الجديد ولا أطيق الانتظار حتى أكون في الملعب لأكون صادقًا".



واضاف "كل شيء حدث بسرعة كبيرة. كان ذلك مفاجئا قليلاً، لكنني انتهزت فرصة هذا التحدي المذهل".



وتابع "إنه قميص مهم. إنه ناد رائع، كبير، وأنا متحمس حقًا ويسعدني أن أكون هنا".



وجاء التعاقد مع جورجينيو بعدما فشل أرسنال في ضم لاعب وسط برايتون الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو على الرغم من عرض ما يقرب من 80 مليون يورو حسب وسائل الاعلام.



وسعى المدفعجية الى تعزيز خط الوسط عقب إصابة الدولي الغاني توماس بارتي في أضلعه خلال المباراة ضد مانشستر سيتي في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، والإعلان عن غياب لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني لأشهر عدة بسبب إصابة خطيرة في الركبة أرغمته على الخضوع لعملية جراحية.



(بي إن سبورت)