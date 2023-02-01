الامارات | «شديد» بطلاً لكأس منصور بن زايد في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «شديد» لإسطبل النشامى، بإشراف المدرب الشيخ جابر الصباح، وبقيادة الفارس فيصل الفرماوي، بطلاً لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المخصص للخيل العربية المستوردة وإنتاج الخليج عمر ثلاث سنوات وما فوق، البالغة جائزته 2500 دينار كويتي، أول من أمس، بنادي الصيد والفروسية في الكويت.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان، امتداداً للتعاون المستمر بين الكويت والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

وأكد «شديد» نجوميته بفوز مستحق، وبفارق مريح، متفوقاً على غريمه «مايك مي» لإسطبل العصيمي، بإشراف عايض الرويس، وقيادة إيغور، فيما جاء في المركز الثالث «الكبير» للمالك والمدرب خالد العصيمي، وقيادة معجب، وسجل البطل زمناً وقدره 2:03:60 دقيقة.

وتوج سفير الدولة لدى الكويت، الدكتور مطر النيادي، مع الشيخ صباح فهد الصباح، الفائزين بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية المستوردة وإنتاج الخليج. وشهد السفير أيضاً بطولة كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للموسم 2022-2023، المقامة في نادي الصيد والفروسية، بحضور الشيخ أحمد العبدالله الصباح، رئيس ديوان سمو ولي العهد.