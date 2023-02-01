الامارات | بن هويدن: استكشاف المواهب المواطنة ودعم المنتخبات هدف استراتيجي لكلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة نادي اتحاد كلباء المتحدث الإعلامي عيسى بن هويدن، إن المردود الفني الذي يقدمه الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين يعكس التوجهات الفنية والإدارية لشركة النادي بكرة القدم. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «إن دعم الأبيض الإماراتي في مختلف الأعمار، ومنها المنتخب الوطني الأول، أهم الأهداف التي يعمل عليها النادي، وذلك بعد الأداء اللافت الذي قدمه الفريق عموماً، واللاعبون المواطنون على وجه الخصوص». وأوضح: «تركز استراتيجية شركة اتحاد كلباء لكرة القدم برئاسة علي حسين اللوغاني، بشكل بارز على استكشاف المواهب المواطنة في كل الفرق من المراحل السنية وصولاً للفريق الأول، وتطويرها لتشكل رافداً حيوياً ومهماً للكرة الإماراتية».

وتابع: «توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عززت الثقة باستراتيجية النادي للمزيد من العمل على دعم المواهب المواطنة، وإعطائها الفرصة الكبرى لتؤدي دورها في الملاعب، وهي قادرة على التميز أيضاً».

وختم: «شركة اتحاد كلباء لكرة القدم تعتز بالمستويات الفنية المميزة لكثير من اللاعبين المواطنين، ممن انضموا للعب مع المنتخب الوطني، ومنهم عبدالسلام محمد وسلطان عادل وممن هم في الطريق للأبيض الإماراتي، ومنهم أحمد عامر وياسر حسن وآخرون يستحقون ذلك».