الامارات | «كلاسيكو» و«ديربي» في إياب «بلاي أوف» الطائرة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدو الفرصة سانحة أمام فريق الكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، للاقتراب خطوة أكبر نحو المحافظة على لقب الدوري، وذلك حينما يستقبل في الساعة 07:00 من مساء اليوم، منافسه الجزيرة في الممزر في لقاء «الكلاسيكو»، ضمن إياب مرحلة الإقصاءات «البلاي أوف».

وكان شباب الأهلي قد وضع قدماً في المباراة النهائية بفوزه على منافسه الجزيرة بثلاثة أشواط نظيفة، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على صالة استاد محمد بن زايد، إذ حسم الشوط الأول بـ25-23، والثاني بـ25-22، والثالث بـ26-24.

وفي المواجهة الثانية، يستقبل فريق العين في الساعة 07:00 مساء على الصالة «البنفسجية» باستاد خليفة بن زايد منافسه بني ياس في «ديربي أبوظبي»، في مباراة يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، لنقل الحسم لمباراة فاصلة، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين يوم السبت الماضي، انتهى لمصلحة بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 25-19 في الأول، و25-20 في الثاني، و25-21 في الثالث.