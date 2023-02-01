الامارات | المنتخب يفشل في اختبار النصر الليبي.. ويخسر للمرة الثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب الوطني لخسارة ثالثة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، جاءت أمس، أمام النصر الليبي بفارق ست نقاط وبنتيجة (86-92)، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الخامسة قبل الختامية في دوري مجموعات البطولة المقامة منذ الجمعة الماضي على صالة نادي النصر في دبي، والممتدة في نسختها الـ32 حتى الخامس من فبراير الجاري، وينافس على لقبها تسعة من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الثانية، انتزاع فريق بيروت اللبناني لانتصارٍ صعب على سلا المغربي، جاء بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (74-71).

واطمأن النصر الليبي في ختام مبارياته بالدوري المجموعات على المركز الثالث في فرق المجموعة المؤهل إلى الدور ربع النهائي، بعد أن رفع النصر رصيده إلى النقطة السادسة، متشاركاً الرصيد ذاته مع كل من «دينامو» اللبناني و«سترونغ غروب» الفلبيني اللذين سيتلقيان اليوم في لقاء قمة المجموعة، فيما أدت الخسارة الثالثة على التوالي للمنتخب الوطني، لوضعه تحت ضغط الفوز في مباراته الأخيرة اليوم على الوحدة السوري في ختام دوري المجموعات، حتى يضمن «الأبيض» انتزاع المركز الرابع والبطاقة الأخيرة المؤهلة لربع النهائي، خصوصاً أنه يتشارك مع الوحدة رصيد الثلاث نقاط والمركز الأخير.

وعلى صعيد المجموعة الثانية، استعاد بيروت اللبناني أمام سلا المغربي سكة الانتصارات، بعد خسارته بصعوبة للمباراة الافتتاحية الأحد الماضي أمام الأفريقي التونسي بواقع (71-74)، ليتخلى بيروت عن المركز الأخير في المجموعة برصيد ثلاث نقاط هي ذاتها رصيد سلا المغربي، ولكن مع مباراة أقل للفريق اللبناني، خصوصاً أن سلا أنهى مبارياته في دور المجموعات بسجل خالٍ من الفوز.

وجاءت بداية لقاء المنتخب الوطني والنصر الليبي متقاربة المستوى، قبل أن يتمكن الليبيون من إنهاء الربع الأول متقدمين بنتيجة (29-24)، والابتعاد في الفارق خلال مجريات الربع الثاني الذي انتهى للنصر (27-19).

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول المنتخب الوطني تقليص الفارق، ولينجح لاعبو «الأبيض» في نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع (24-19 و19-17) التي كانت غير كافية للمنتخب للعودة بنتيجة المباراة

بدوره، فرط سلا المغربي بفرصة تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعد ربع أول أنهاه سلا متقدماً بفارق أربع نقاط وبنتيجة (25-21)، إلا أنه سرعان ما تمكن لاعبو بيروت اللبناني من العودة بالفارق ورسم طريق الانتصار بالمباراة بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والثالث بواقع (22-16 و26-19)، خصوصاً أن الربع الرابع والأخير انتهى بالتعادل (17-17).