الامارات | 4 مباريات في الكأس اليوم.. الوصل والجزيرة امتحان «درجة أولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام أربع مباريات في اليوم الثاني لمباريات دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، بمواجهات تجمع خورفكان مع العين وأبطال الخليج مع الجزيرة والفجيرة مع الوصل واتحاد كلباء مع البطائح.

وتتصدر مباراة خورفكان مع العين الساعة 17:10 مساءً على استاد صقر بن محمد القاسمي مواجهات اليوم الثاني، إذ يختبر «النسور» طموحات «الزعيم» في تحقيق رباعية تاريخية، خصوصاً أن البنفسج دخل بقوة صراع المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بينما سيلعب مع الشارقة على لقب كأس السوبر في 25 من الشهر الجاري.

ويدخل العين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ14 من الدوري ليعود «الزعيم» إلى دائرة المنافسة على اللقب بعدما تقلص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى أربع نقاط.

ويأمل العين ألا يكرر سيناريو مباراته أمام خورفكان في الدوري، والتي شهدت فوز «الزعيم» بصعوبة بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم «النسور» بهدف مهدي عبيد قبل أن يحرز العين هدفين عن طريق كوامي أتون ولابا كودجو، أما خورفكان يسعى إلى تحقيق انتصار تاريخي في أول مواجهة تجمع الفريقين في كأس رئيس الدولة.

من جهته، يسعى الوصل إلى تأكيد تفوقه التاريخي على الفجيرة عندما يلتقيان الساعة 20:30 مساء على استاد الفجيرة، بعدما التقى الفريقان مرتين في الكأس وفاز «الإمبراطور» بهدفين دون رد في 2019، وبهدف دون رد في 2021.

ولا يعيش «الذئاب» أفضل فتراته في دوري الدرجة الأولى إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 19 نقطة مبتعداً بشكل كبير عن المنافسة على التأهل إلى دوري المحترفين، أما الوصل فيسعى إلى التقدم خطوة إلى الأمام والاستمرار في المنافسة على لقب الكأس.

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى الجزيرة الذي يخوض أيضاً اختبار «درجة أولى» الساعة 17:20 مساءً على استاد محمد بن زايد أمام أبطال الخليج الذي يخوض منافسات كأس رئيس الدولة للمرة الثانية في تاريخه بعدما ودع المسابقة من الدور التمهيدي في النسخة الماضية، بينما تغلب على فرسان هيسبانيا في دور الـ32 ويسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي أمام «فخر أبوظبي».

وأخيراً يلتقي اتحاد كلباء مع البطائح الساعة 20:30 مساء على استاد اتحاد كلباء في «مواجهة متجددة» عقب أربعة أيام من المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما بعدما تقدم «النمور» بهدفين قبل أن يعود «الراقي» ويحرز هدفين في الوقت القاتل من ركلتي جزاء.

مباريات اليوم

خورفكان والعين (ملعب خورفكان) 17:10

أبطال الخليج والجزيرة (ملعب الجزيرة) 17:20

الفجيرة والوصل (ملعب الفجيرة) 20:30

اتحاد كلباء والبطائح (ملعب اتحاد كلباء) 20:30