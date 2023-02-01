الامارات | 8 متأهلين من المقيمين للجولة العالمية لأساتذة البادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل، التي تقام برعاية مجموعة بريد الإمارات، تأهل ثمانية لاعبين من البطولة المفتوحة للمقيمين، التي عُقدت في نادي «بادل أرينا» في الشارقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضي، وشهدت مشاركة 40 لاعباً من المستوى المتقدّم من المقيمين في الإمارات.

وذكر بيان صحافي: «تضمّ فرق المتأهلين كلّاً من أغناسيو قادييا ومارتن نوتشيزيه وجوردي كاسانوفا وخافير رودريغيز على مستوى بطولة الرجال، وآنجيلا كارو وسول بيريز وآيريس مورسيا وكرستينا نفارو من بطولة السيّدات، وستشارك هذه الفرق في نهائيات البطولة التأهيلية للجولة العالميّة لأستاذة البادل، المزمعة إقامتها يوم 12 الجاري في مركز أبوظبي للبادل بمدينة خليفة الكائن في استاد زايد للكريكيت».

وتشمل البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل ثلاث فئات في أنحاء الدولة، في الفترة من 27 يناير إلى 12 فبراير.