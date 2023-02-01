الامارات | التايلاندي إنجلين بطلاً لطواف الشارقة الدولي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الدراج التايلاندي، أدني فان إنجلين، من فريق روجاي بلقب طواف الشارقة الدولي الثامن للدراجات الذي اختتم أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث قام الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب «الشارقة الرقمية»، بتتويج الفائزين في ختام الطواف.

شهد المرحلة الأخيرة من الطواف وحفل الختام رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، وقائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الشامسي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ونائب رئيس المجلس رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، عبدالملك جاني، ومدير الطواف رئيس اللجنة الفنية، ياسر الدوخي، وعدد كبير من رعاة الفرق والمسؤولين.

وأكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، لـ«الإمارات اليوم» سعادته بطواف الشارقة في نسخته الثامنة، مؤكداً أنها نسخة استثنائية للبطولة، وشهدت وجود فرق قوية، وتنافساً على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن الطواف الدولي الذي تجتمع من أجله كل المؤسسات، خصوصاً شرطة الشارقة التي تقوم بمجهود جبار لتنظيمه، يشهد قوة ونجاحاً عاماً بعد آخر، ليؤكد الفكرة الناجحة لتنظيمه للاستفادة من هذه الرياضة والفرق العالمية.

وشهدت المرحلة الخامسة والأخيرة من الطواف فوز لوكاس كارستين من فريق روجاي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية بول غريغا من فريق شباب الأهلي، وجاء ثالثاً ايرواندي لاكاسيك من فريق ترينغانو، وحصل على الميدالية البرونزية.

وعلى مستوى قمصان التميز فقد فاز أدني فان انجلين من فريق روجاي بالمركز الأول وكأس الطواف لهذه النسخة وتوّج بالقميص الأصفر برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وحل في المركز الثاني أريا فونزافاس من فريق روجاي، ثم رودولف ريمخي من فريق ألماتي الذي نال الميدالية البرونزية.

وفاز نسيم السعيدي من فريق شرطة دبي بالقميص الأخضر لأفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كما فاز أيمن شيدي من فريق ترينغانو بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل رودولف ريمخي من فريق ألماتي على القميص الأبيض لأفضل زمن في الترتيب العام للشباب، برعاية مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، فيما فاز بقميص علم الإمارات لأفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، عبدالله جاسم، لاعب المنتخب الوطني، كما توج فريق روجاي التايلاندي بأفضل فريق في الطواف.

مشاركة متميزة للمنتخب الوطني

أكد رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، قوة طواف الشارقة الدولي للدراجات، ووجود فرق عالمية خلال مراحله، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني شارك بستة لاعبين، وجميعهم قدموا المستوى الفني المنتظر والنتائج الجيدة التي تخدم الفترة الحالية والسباقات والبطولات المستقبلية.