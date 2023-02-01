الامارات | عجمان يتخطى الحمرية.. ويمضي بطريقه الناجح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز عجمان على مضيفه الحمرية بهدفين دون مقابل في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، ليصعد عجمان إلى الدور ربع النهائي وينتظر الفائز من مباراة اتحاد كلباء والبطائح.

وأحرز أهداف عجمان فراس بالعربي في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني أحرز وليد أزاروا الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليؤكد فوز عجمان، الذي يقدم موسماً رائعاً ببطولة الدوري ويواصل الآن طريقه إلى الدور ربع النهائي مكتفياً بهدفين في مباراة الحمرية أحرزهما في دقيقتين لينهي مغامرة الحمرية. جاءت المباراة متوسطة المستوى الفني من الفريقين ولم تشهد خطورة كبيرة على المرميين إلا في محاولات بسيطة ولكنها كانت كافية أمام عجمان لينهي مغامرة الحمرية ويصعد إلى الدور ربع النهائي، حيث سيطر عجمان على معظم أوقات المباراة خاصة الشوط الأول الذي كان فيه أكثر وصولاً للمرمى، وفي الشوط الثاني حاول فريق الحمرية الوصول إلى مرمى عجمان في محاولات بسيطة ولكنه لم ينجح في الوصول إلى الشباك لتنتهي المباراة بفوز عجمان بهدفين دون مقابل.