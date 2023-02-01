شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم النيجيري تشارليز أكبينيونج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتم نادي غزل المحلة تعاقده مع النيجيري تشارليز أكبينيونج، قادما من نادي إف سي وان روكيت النيجيري، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
تشارليز من مواليد 2005، ويشغل مركز الجناح ويعد واحدا من أبرز لاعبي الشباب في نيجريا وينتظره مستقبل مميز مع زعيم الفلاحين.
فى سياق متصل نجح مسئولو نادي غزل المحلة في ضم صفقتين جدد قبل غلق القيد في الانتقالات الشتوية، وهما علاء عاشور لاعب نادي بدر وإسلام إبراهيم، لاعب كوم حمادة، وذلك لمدة اربع مواسم ونصف على أن يتم قيد الثنائي في قائمة الناشئين خاصة وأن الثنائي مواليد 2003.
وكان مسئولو نادى غزل المحلة قد نجح في التعاقد مع اللاعب النيجيري تشاريلز من مواليد 2005 لمدة 3 سنوات ونصف عقب توقيع العقود صباح اليوم لتعويض رحيل عبده يحيى مهاجم الفريق الى فريق البورسعيدى على سبيل الإعارة.
وجاء التعاقد مع النيجيري تشاريلز عقب موافقة عبدالباقى جمال المدير الفني للفريق والاقتناع بقدرات اللاعب في مركز الجناح المهاجم.
وكان رحل عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة الى نظيره المصرى البورسعيدى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء بالإضافة إلي نسبة من إعادة البيع لأى ناد آخر.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعهم بالفوز فى 7 مباريات و التعادل فى 5 و الهزيمة فى 4.