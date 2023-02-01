شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم النيجيري تشارليز أكبينيونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي غزل المحلة تعاقده مع النيجيري تشارليز أكبينيونج، قادما من نادي إف سي وان روكيت النيجيري، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل المحلة على خدمات تشارليز، في صفقة انتقال حر، ليدعم صفوف فريقه بلاعب شاب مميز، يمتلك قدرات فنية ومهارية رائعة.

تشارليز من مواليد 2005، ويشغل مركز الجناح ويعد واحدا من أبرز لاعبي الشباب في نيجريا وينتظره مستقبل مميز مع زعيم الفلاحين.