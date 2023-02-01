شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينجح فى استعارة محمد دبش من المصرى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الإسماعيلى في هذه الآونة في إنهاء إجراءات استعارة محمد دبش مدافع المصري البورسعيدي لنهاية الموسم قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلى قد طلب التعاقد مع محمد دبش لتدعيم خط الدفاع في صفوف الدراويش.

في سياق آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الرئيسي وذلك ضمن برنامج الإعداد للقاء منافسه الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير، وذلك لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية التي تستهدف هز شباك المنافس من أقصر الطرق. كما اشتمل المران على عدة حصص بدنية من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم محمد عبد المنصف. وعلى هامش المران حرص باهر المحمدي قلب الدفاع على مشاهدة المران من خارج الخطوط بسبب معاناته من الإصابة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.