شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يضم نصر رمضان قادما من بروكسى فى آخر صفقاته بالانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الأوليمبى التعاقد مع نصر رمضان قادما من فريق بروكسى لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية، بناء على طلب حسام عبد العال المدير الفني الجديد للفريق.

ويعد نصر رمضان الصفقة السادسة لفريق الأوليمبى فى الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع السنغالى أليو بادرا مهاجم هلال مطروح، يوسف بيبو قادماً من نادي هلال مطروح، أحمد عادل لاعب وسط فريق زد، مصطفي طيارة قادمًا من الترسانة، وأخيرا محمود صلاح.

ونجح مسئولو نادى الأوليمبى فى الاتفاق مع حسام عبد العال المدير الفنى السابق للإنتاج الحربى ودكرنس، لقيادة الفريق خلفا لشريف الخشاب الذى اعتذر عن عدم استكمال مشواره مع الفريق.

واعتذر شريف الخشاب عن الاستمرار في قيادة فريق الأوليمبى، بعد التعادل مع فريق بايونيرز في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

وخرج فريق الأوليمبى من الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام فريق الحمام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق الأوليمبى المركز العاشر في ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 17 نقطة، جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.