شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، نرصد أبرز 7 أخبار منها فى التقرير التالى.

إمام عاشور بعد احترافه: يبقى الزمالك فى القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا

ودع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، جماهير الزمالك بعد إتمام انتقاله غلى ميتلاند الدنماركى فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة الزمالك.

كولر يتحدث عن طموح الأهلى فى مونديال الأندية و"مرونة" خطط اللعب

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

مدافع الزمالك يوجه رسالة إلى الجماهير بعد الرحيل إلى فيوتشر

وجه محمد عبد السلام مدافع الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله إلى فيوتشر قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات.

جهاز الأهلى يزور ملعب ابن بطوطة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي..فيديو

حرص الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر على زيارة ملعب ابن بطوطة الذى سوف يستضيف مباراة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

باسم مرسى ينتقل للبنك الاهلى ..وفشل الإسماعيلى فى التعاقد مع اسلام جابر

وافق مسئولي النادى الاسماعيلى على رحيل باسم مرسى مهاجم الفريق لصفوف البنك الاهلى قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم فيما فشلت صفقة انتقال اسلام جابر لاعب البنك الاهلى لصفوف الدراويش بسبب المقابل المادى.

أسوان يعلن إعارة بلحاج إلى الزمالك بنية البيع مقابل 18 مليون جنيه.. رسميا

أصدر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح، بيانا رسميا أعلن فيه أنه بعد مشاورات مع لجنة الكرة والمدير الفنى للفريق الأول واستطلاع رغبة اللاعب أحمد بلحاج وبعد مفاوضات أجريت على مدار اليوميين الماضيين لدراسة العرض الرسمى المقدم من نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، سعت إدارة نادى أسوان خلال المفاوضات الحصول على أفضل المزايا التعاقدية، حفاظا على حقوق النادى، فقد تمت الموافقة على إعارة بلحاج حتى نهاية الموسم 2022/2023 لنادى الزمالك طبقا للعرض الرسمى الوحيد الذى تلقاه نادى أسوان.

بعثة الأهلى تتوجه إلى طنجة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي

غادرت بعثة الأهلي ، مقر إقامتها في مدينة تطوان بالمغرب وتوجهت إلى طنجة للمبيت، استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.