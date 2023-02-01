شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية المهمة، منها كولر يتحدث عن طموح الأهلى فى ضربة البداية أمام أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية.

أحمد بلحاج يودع أسوان: أشكركم لمساعدتى على الآنضمام إلى الزمالك

حصل الخليج 365 على رسالة أحمد بلحاج المنضم حديثاً لنادى الزمالك لزملائه فى أسوان بعد الآنتقال إلى ألفريق الأبيض قبل غلق باب القيد الشتوي.

إمام عاشور بعد احترافه: يبقى الزمالك فى القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا

ودع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، جماهير الزمالك بعد إتمام انتقاله غلى ميتلاند الدنماركى فى الآنتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة الزمالك.

كولر يتحدث عن طموح الأهلى فى مونديال الأندية و"مرونة" خطط اللعب

أكد السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للأهلى على استعداد الأهلى القوى لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة فى البطولة، وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتى بطل نيوزيلندا، والسعى للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

عبد الرحمن مجدى يصل نادى الزمالك لحسم موقفه النهائى من الآنتقال للأبيض

وصل عبد الرحمن مجدى لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، حالياً إلى النادى الأبيض، لينضم إلى وفد الدرأويش للتفأوض حول انتقاله لصفوف ميت عقبة قبل غلق باب القيد الشتوي.

مدافع الزمالك يوجه رسالة إلى الجماهير بعد الرحيل إلى فيوتشر

وجه محمد عبد السلام مدافع الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله إلى فيوتشر قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات.

جهاز الأهلى يزور ملعب ابن بطوطة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي..فيديو

حرص الجهاز ألفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر على زيارة ملعب ابن بطوطة الذى سوف يستضيف مباراة مباراة أوكلاند سيتى النيوزيلندى المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة في الدور التمهيدى لبطولة كأس العالم للأندية.

باسم مرسى ينتقل للبنك الاهلى ..وفشل الإسماعيلى فى التعاقد مع اسلام جابر

وافق مسئولى النادى الاسماعيلى على رحيل باسم مرسى مهاجم ألفريق لصفوف البنك الاهلى قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم فيما فشلت صفقة انتقال اسلام جابر لاعب البنك الاهلى لصفوف الدرأويش بسبب المقابل المادى .

أسوان يعلن إعارة بلحاج إلى الزمالك بنية البيع مقابل 18 مليون جنيه.. رسميا

أصدر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح، بيانا رسميا أعلن فيه أنه بعد مشأورات مع لجنة الكرة والمدير ألفنى للفريق الأول واستطلاع رغبة اللاعب أحمد بلحاج وبعد مفأوضات أجريت على مدار اليوميين الماضيين لدراسة العرض الرسمى المقدم من نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب، سعت إدارة نادى أسوان خلال المفأوضات الحصول على أفضل المزايا التعاقدية، حفاظا على حقوق النادى، فقد تمت الموافقة على إعارة بلحاج حتى نهاية الموسم 2022/2023 لنادى الزمالك طبقا للعرض الرسمى الوحيد الذى تلقاه نادى أسوان.

الزمالك يكثف المفأوضات مع فيوتشر لضم ناصر ماهر قبل رحيل إمام عاشور

يكثف مسئولى نادى الزمالك فى الوقت الحإلى، مفأوضاتهم مع أكثر من لاعب مميز فى مركز صانع الألعاب، قبل إتمام صفقة رحيل إمام عاشور وانتقاله لصفوف فريق ميتلاند الدنماركى.

بعثة الأهلى تتوجه إلى طنجة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي

غادرت بعثة الأهلي ، مقر إقامتها فى مدينة تطوان بالمغرب وتوجهت إلى طنجة للمبيت، استعدادا لمباراة أوكلاند سيتى النيوزيلندى المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدى لبطولة كأس العالم للأندية.

محمد الشنأوى: طموح الأهلى بلا حدود فى مونديال الأندية

قال محمد الشنأوي، كابتن الأهلي، أن جميع عناصر ألفريق جاهزون لمواجهة أوكلاند سيتى النيوزيلندى غدا الأربعاء فى افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى المغرب.