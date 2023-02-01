شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يضم يوسف عبد الغنى والنيجيري شوبويل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المقاولون العرب إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب النيجيري اديمولا شوبويل لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من الدوري النيجيري.

اديمولا شوبويل من مواليد 2003 ويلعب في مركز رأس الحربة وهو ما يعد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب ومجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، والمشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي بضم عناصر صغيرة في السن وتكوين فريق قوي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق حتى موسم 2025-2026 لمدة 3 مواسم ونصف الموسم وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد اجتيازه الفحص الطبي. كما أعلن المقاولون العرب تعاقده مع يوسف مجدي عبد الغني، ابن لاعب الأهلي السابق مجدي عبد الغني.

من ناحية أخرى، تعاقد مسئولو المقاولون مع الحبيب أحمد حسن، لاعب زد إف سى، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة فى إطار رغبة مسئولي الذئاب بالتعاقد مع لاعبين صغار السن يكونوا ذخيرة للفريق في الأعوام المقبل في ظل غلو أسعار اللاعبين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة في موسم استثنائى يقدمه ذئاب الجبل مع شوقى غريب المدير الفني للفريق.

يذكر أن اللاعب هو نجل أحمد حسن "الصقر" قائد المنتخب الوطنى الأسبق الذى يسعى لتسويق اللاعب خارجيا بحيث يكون خليفة لوالده فى الملاعب الأوروبية.