شكرا لقرائتكم خبر عن مد التسجيل ببطولة مصر الدولية للباراتايكوندو حتى 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى مد فترة باب التسجيل للاشتراك فى منافسات بطولة مصر الدولية الأولى للباراتايكوندو حتى يوم 10 فبراير، استجابة لطلب عدد من الأندية والمنتخبات الدولية الراغبين فى التسجيل بعد تجديد الرخصة الدولية للاعبيهم. واشترط الاتحاد تجديد الرخصة الدولية للاعبين لعام 2023 قبل انتهاء التسجيل في البطولة.

وأصدر اتحاد التايكوندو، خلال الساعات الماضية، بيانا يعلن فيه السماح للاعبين المصريين بسداد رسوم الاشتراك بالعملة المحلية، ما يعادل قيمة الاشتراك بالعملة الأجنبية من دافع المسئولية المجتمعية التضامنية بين اتحاد التايكوندو والهيئات الرياضية وحرصا من الاتحاد على تذليل العقبات قدر الإمكان.

ووافق اتحاد التايكوندو على المشاركة فى منافسات بطولة كأس العرب، وكذلك بطولة الفجيرة الدولية والمقرر إقامتها بالإمارات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

تأتى المشاركة فى البطولتين فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس وبطولة مصر الدولية المقرر إقامتهما منتصف فبراير.