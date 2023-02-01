شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها انتقال الفريق إلى طنجة استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي غدا في افتتاح مشوار الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

أحمد خالد كباكا ناشئ جديد ينضم إلى الأهلى من وادى دجلة فى الميركاتو الشتوى

انتقل أحمد خالد كباكا، ناشئ وادى دجلة، إلى النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتم قيده اليوم فى صفوف الأحمر ليكون أحدث صفقات القلعة الحمراء فى هذه الانتقالات.

ويجيد أحمد خالد كباكا فى مركزى رأس الحربة وصانع الألعاب، ليكون أحدث الناشئين الذين انضموا من وادى دجلة إلى القلعة الحمراء.

كولر للاعبي الأهلي: كونوا على قلب رجل واحد فى مونديال الأندية

طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بأن يكونوا على قلب رجل واحد فى مونديال الأندية، كما كان الحال في المباريات الأخيرة محلياً، وهو ما ساهم في تحقيق عدة انتصارات آخرها الفوز على الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المحلي.

ويلتقى الأهلي مع أوكلاند في التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 بتوقيت القاهرة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الاهلى و أوكلاند سيتي

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء اليوم بملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، الذي يستضيف مباراة الفريقين والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم، على رأس وفد الأهلي الذي ضم كلا من: الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

جهاز الأهلى يزور ملعب ابن بطوطة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي..فيديو

حرص الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر على زيارة ملعب ابن بطوطة الذى سوف يستضيف مباراة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

الداخلية يستعير مهاجم الأهلي حتى نهاية الموسم

نجح مسئولي نادي فريق الداخلية في الاتفاق مع النادي الأهلي للحصول علي خدمات فهد جمعة لاعب الفريق قبل غلق قيد باب الانتقالات الشتوية الجارية، علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك في خطة تدعيم الفريق خلال بطولة الدوري ، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة .

أيمن أشرف يوجه رسالة لنجوم الاهلى بعد استبعاده من كأس العالم للأندية

حرص أيمن أشرف مدافع النادى الاهلى على توجيه رسالة لزملاؤه قبل ساعات من خوضهم مباراة إفتتاح كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتى المقرر لها غداً الأربعاء بالمغرب

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه على تويتر :"اتمنى التوفيق لاخوتي الابطال في بطولة كأس العالم للأندية ،ادعمكم بكل قلبي ..واتمنى التوفيق من الله ونقدر نحقق حاجه كويسه تليق بأسم النادي الاهلي العريق وجمهورة العظيم".

أوكلاند يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.. فيديو

اختتم فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي استعداداته لمواجهة الأهلي في افتتاح مباريات كاس العالم العالم للأندية التي ستنطلق في التاسعة من مساء غداً الأربعاء في مدينة طنجة المغربية.

ورصدت عدسات صحيفة "هسبورت" المغربية تدريبات منافس الأهلي وآخر استعداداته للمواجهة المرتقبة في كأس العالم للأندية.

مدرب أوكلاند سيتي يتحدى: متحمسون لمواجهة الأهلى فى كأس العالم للأندية

رفع ألبيرت رييرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي تنظمها المغرب بداية من الغد وتستمر حتى 11 فبراير.

وقال المدرب ألبيرت رييرا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن متحمسون للغاية، أعتقد أن اللاعبين والجميع في النادي عملوا بجد للغاية ولكنك تحتاج دائمًا إلى النتائج".

كيف تشاهد مباريات الأهلى بكأس العالم للأندية؟ 9 قنوات ناقلة تعرف عليها

تنطلق غدا الأربعاء 1 فبراير، بطولة كأس العالم للأندية بمدينة طنجة المغربية، حيث تأتي مباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونادي أوكاند سيتي النيوزيلندي، حيث يشارك النادي الأهلي في البطولة باعتباره وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي، المستضيف للبطولة هذا العام، بينما يشارك نادي أوكلاند سيتي باعتباره بطلًا لأوقيانوسيا.

بعثة الأهلى تصل إلى طنجة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي

وصلت بعثة فريق الأهلي، مقر إقامتها في مدينة تطوان بالمغرب استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي.

الشناوي: هدفنا بلوغ نهائي كأس العالم للأندية ولدينا تركيز لتحقيق انجاز "فيديو"

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي سعادته بالتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي في البطولة التي ستقام الأيام القليلة المقبلة والتي يستهلها بمواجهة أوكلاند في افتتاح المسابقة.

أوضح محمد الشناوي في تصريحات لصحف مغربية: "بالطبع سعداء بالتواجد في المغرب كل الأمور متوفرة ولدينا تركيز شديد في المباراة القادمة سواء لاعبين أو جهاز فني، ونتمنى تحقيق مركز أفضل من الإنجازات التي تحققت في الوقت السابق".

بعثة الأهلى تتوجه إلى طنجة استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي

غادرت بعثة الأهلي ، مقر إقامتها في مدينة تطوان بالمغرب وتوجهت إلى طنجة للمبيت، استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.