البنك الأهلي يعلن ضم 5 صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن صفقات فريق البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاءت على النحو التالي:

- باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي إعارة حتى نهاية الموسم.

- البوركيني سعيدو سيمبوري لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وجاءت مدة التعاقد موسم ونصف.

- حسام أشرف مهاجم الزمالك إعارة لمدة موسم ونصف.

- خالد مصطفى مدافع إيسترن كومباني وجاءت مدة التعاقد ثلاثة مواسم ونصف.

وكانت لجنة الكرة قد أعلنت من قبل عن التعاقد مع التونسي فراس عايفية وذلك في إطار دعم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووافق مسئولو النادى الإسماعيلى على رحيل باسم مرسى مهاجم الفريق لصفوف البنك الأهلى قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم، فيما فشلت صفقة انتقال اسلام جابر لاعب البنك الاهلى لصفوف الدراويش بسبب المقابل المادى.

وطلب إسلام جابر الحصول على مبلغ 2 مليون ونصف مقابل التوقيع على أن يحصل على نصف مليون جنيه بعد شهر، وذلك مقابل الإعارة لنهاية الموسم وهو الامر الذى رفضه مسئولى الإسماعيلى.

وقال أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلى، في وقت سابق أنه لم يوافق على رحيل باسم مرسي عن الفريق إلا في حالة استبداله بإسلام جابر لاعب البنك الأهلي مع دفع 2 مليون جنيه للنادي الإسماعيلي ومليون إضافية حال إحراز باسم 5 أهداف أو أكثر مع البنك الأهلى حتى نهاية الموسم، شريطة أن تُصرف هذه الأموال على مستحقات اللاعبين.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.