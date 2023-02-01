شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الزمالك فى اتحاد الكرة لحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد من مجلس إدارة نادى الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل، من أجل العمل على حل أزمة قيد الصفقات التى تم إبرامها فى الميركاتو الشتوى الحالى، قبل دقائق من غلق باب الانتقالات.

ويسعى مسئولو الزمالك للتوصل لحل مع اتحاد الكرة، بسبب إيقاف قيد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها حتى الآن وهم المغربى أحمد بلحاج، وناصر منسى، وقطع إعارة محمود شبانة من نادى سموحة.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أكد أن لجنة شئون اللاعبين تواصل عملها في اليوم الأخير لقيد الصفقات حتى منتصف الليل، والباب مفتوح أمام جميع الأندية التي التزمت بسداد جزء من مديوناتها.

وعن الأندية التي لم تسدد مديوناتها، قال المدير التنفيذي باتحاد الكرة: "كل الأندية سواء، حينما يأتى أى ناد لقيد صفقاته سننظر موقف المديونية المستحقة عليه، إذا التزم بسداد الجزء المتفق عليه سيتم قيد صفقاته، وإذا كان موقفه غير ذلك لم يتمكن من قيد الصفقات الجديدة".

وتنتهى اليوم الثلاثاء فترة القيد الشتوي لأندية الدوري المصري الممتاز، حسب لوائح اتحاد الكرة القدم، للموسم الكروي الحالي 2022 - 2023.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد لـموسم الانتقالات الشتوية للدوري المصري في كل الدرجات، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا من منتصف ليل الأربعاء.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية تراجع عدد كبير من الأندية عن إتمام صفقات رغم فتح باب القيد في بداية يناير الحالي، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم قيد أي صفقات إلا بعد سداد المديونيات.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عدم السماح بالقيد لجميع الأندية في الميركاتو الشتوي، إلا بعد سداد مديونايتها لصالح الجبلاية، أو الوصول لاتفاق بجدولة المديونات والمبالغ المستحقة.