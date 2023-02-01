شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع عمر صلاح قادما من فيوتشر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي السكة الحديد في التعاقد مع عمر صلاح لاعب نادي فيوتشر، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوي، لتدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد السكة الحديد مع عمر صلاح جناح فيوتشر لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعد دفع المقابل المادي لإدارة نادي فيوتشر.

وجاء التعاقد مع عمر صلاح بعد طلب أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويعد عمر صلاح الصفقة السادسة التى يبرمها السكة الحديد فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع كل من محمد نور قادما من القناة وعبد الله ناصر قادما من المريخ، عبد الرحمن بوجي مهاجم مستقبل وطن، وبهاء مجدي قادما من سموحة، الكولومبي كالديرون.

ونجحت اللجنة الفنية بقيادة الدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور سيد عيسي المدير الرياضي واللواء حسام السيسي في حسم التعاقد مع عمر في الساعات القليلة الماضية.

وقال وليد أنور مدير الكرة بالنادي، إن التعاقد مع عمر صلاح جاء من أجل تدعيم الفريق في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة على بطاقة التأهل لدوري الأاضواء والشهرة.

وأنهى حمادة الدالي جميع إجراءات قيد اللاعب في اتحاد الكرة، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بداية من الدور الثاني.

ويعد عمر صلاح من ناشئين نادي بيراميدز قبل أن ينتقل إلي كوكاكولا وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي، ومن ثم المساهمة في تتويج فيوتشر ببطولة كأس الرابطة والتواجد في المربع الذهبي.

وعلى جانب آخر، يستعد السكة الحديد لمواجهة مستقبل سبورت، في الدور الثاني من بطولة دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وأنهى نادي السكة الحديد الدور الأول من مسابقة دوري القسم الثاني في المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف القناة متصدر مجموعة القاهرة بفارق نقطتين.