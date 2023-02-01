شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد كباكا ناشئ جديد ينضم إلى الأهلى من وادى دجلة فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل أحمد خالد كباكا، ناشئ وادى دجلة، إلى النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتم قيده اليوم فى صفوف الأحمر ليكون أحدث صفقات القلعة الحمراء فى هذه الانتقالات.

ويجيد أحمد خالد كباكا فى مركزى رأس الحربة وصانع الألعاب، ليكون أحدث الناشئين الذين انضموا من وادى دجلة إلى القلعة الحمراء.

وكان الأهلى نجح فى ضم كريم الدبيس ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب من وادى دجلة أيضا.

ونجح الأهلى فى التعاقد مع محمد الضاوى كريستو من النجم الساحلى، وخالد عبد الفتاح من سموحة ومروان عطية من الاتحاد السكندرى وأحمد قدوسى من وفاق سطيف الجزائرى، وأخيرا أحمد خالد كباكا من وادى دجلة.

وفى سياق آخر، حرص الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر على زيارة ملعب ابن بطوطة الذى سوف يستضيف مباراة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في بداية فقرات المران الجماعي، وذلك لمراجعة بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران.