الامارات | عجمان يصعد إلى ربع نهائي الكاس.. وينتظر الفائز من هذه المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز عجمان على فريق الحمرية بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الحمرية بدور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الدولة، ليصعد عجمان إلى الدور ربع النهائي وينتظر الفائز من مباراة اتحاد كلباء والبطائح التي تقام الأربعاء.

أحرز أهداف عجمان فراس بالعربي، في الدقيقة 47 قبل نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني أحرز وليد أزاروا الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليؤكد فوز عجمان، الذي يقدم موسما رائعا ببطولة الدوري ويواصل الأن طريقه إلى الدور ربع النهائي مكتفياً بهدفين في مباراة أمام الحمرية أحرزهما في دقيقتين لينهي مغامرة الحمرية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى الفني من الفريقين ولم تشهد خطورة كبيرة على المرميان إلا في محاولات بسيطة ولكنها كانت كافية امام عجمان لينهي مغامرة الحمرية ويصعد إلى الدور ربع النهائي، حيث سيطر عجمان على معظم أوقات المباراة خاصة الشوط الأول الذي كان فيه أكثر وصولا للمرمى، وفي الشوط الثاني حاول فريق الحمرية الوصول إلى مرمى عجمان في محاولات بسيطة ولكنه لم ينجح في الوصول إلى الشباك لتنتهي المباراة بفوز عجمان بهدفين دون مقابل.