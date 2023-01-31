شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام المغربي أحمد بلحاج مع أسوان قبل رحيله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المغربي أحمد بلحاج مستويات مميزة مع أسوان في لنصف الأول من هذا الموسم جعله محط اهتمام العديد من الأندية قبل أن يظفر به الزمالك.

بلحاج سجل هذا الموسم مع أسوان ثلاثة أهداف في الدوري، وصنع 7 آخرين، حيث سجل في شباك فيوتشر وفاركو، وسجل هدفا في تعادل أسوان مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين.

وتنازل المغربي أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان عن قيمة القسط الثاني من مستحقاته والذي كان مقررا سداده اليوم من النادي الجنوبي، مقابل إتمام إعارته للزمالك.

وعلم ”الخليج 365” أن اللاعب تنازل عن 220 ألف جنيه بعدما تقاضى منذ بداية الموسم 125 ألف جنيه فقط، من قيمة عقده السنوي البالغ 760 ألف جنيه.

وتوصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر عن أن الصفقة شبه حسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على إستعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.