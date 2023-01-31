شكرا لقرائتكم خبر عن كولر للاعبي الأهلي: كونوا على قلب رجل واحد فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بأن يكونوا على قلب رجل واحد فى مونديال الأندية، كما كان الحال في المباريات الأخيرة محلياً، وهو ما ساهم في تحقيق عدة انتصارات آخرها الفوز على الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المحلي.

ويلتقى الأهلي مع أوكلاند في التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 بتوقيت القاهرة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة تعاون الجميع في الفريق، وضرورة أن يرفع كل اللاعبين شعار "الأهلي أولاً" حتى يُقدم الفريق نتائج جيدة في مونديال الأندية.

وواصل كولر للاعبي الأهلي: "لا فرق عندي بين لاعب أساسي وآخر احتياطي.. لا بد أن يجتهد الجميع من أجل إثبات نفسه وأحقيته في المشاركة بالمباريات"، وتابع المدرب السويسري حديثه قائلاً: "من يُشارك أساسياً اليوم قد يجد نفسه احتياطياً غداً إذا لم يُحافظ على مستواه ونفس تركيزه واجتهاده".

واستطرد كولر حديثه للاعبي الأهلي: "لا بد أن أجد الجميع بنفس الروح.. أي لاعب تم استبعاده من القائمة النهائية للمونديال لا بد أن يساند باقي زملائه لأن مثل هذه الروح يكون لها دور كبير في تحقيق الانتصارات والبطولات".

على صعيد متصل، أكد مارسيل كولر استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعى للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي، وخاض معسكرا تحضيريا للبطولة في إسبانيا، ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما يظهر أنه ليس ضعيفا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال كولر إن قائمة الفريق في البطولة خالية من الإصابات وأن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، موضحا أن محمود عبد المنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال، بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن التركيز يسيطر على الجميع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين قبل مواجهة الغد، ونفس الأمر سيكون يوم المباراة، خاصة أن التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق كثيرا في تلك المواجهات، وهناك ثقة كبيرة من اللاعبين بأنهم سيكونون في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء.

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته أن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه، ولدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة، مؤكدا أنه لم يحلل كل فرق البطولة؛ لأن التركيز كان منصبا على مواجهة «أوكلاند» غدا فقط لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة.