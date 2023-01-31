شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يصل نادى الزمالك لحسم موقفه النهائى من الانتقال للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، حالياً إلى النادى الأبيض، لينضم إلى وفد الدراويش للتفاوض حول انتقاله لصفوف ميت عقبة قبل غلق باب القيد الشتوي.

ويتواجد حاليًا وفد من نادى الإسماعيلى داخل نادى الزمالك، من أجل التفاوض على ضم عدد من شباب الفريق الأبيض لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الإسماعيلى فى ضم عدد من اللاعبين الذين خارج حسابات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أسامة نبيه، من أجل تدعيم صفوف الدراويش قبل غلق باب الانتقالات.

وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع نظرائهم بالإسماعيلى حول إمكانية ضم عبد الرحمن مجدى لاعب الدراويش، خاصة وأن اللاعب يرغب فى الرحيل.

ومن المنتظر أن تحسم المفاوضات خلال الجلسة المنعقدة حاليًا داخل القلعة البيضاء.