شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن التعاقد مع بركات حجاج من الداخلية مقابل مليون و200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر فى التعاقد مع بركات حجاج مدافع نادى الداخلية 4 مواسم ونصف فى الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للدورى.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك: "سموحة أعاد شبانة للزمالك في وسط الإعارة وحصل على 3.4 مليون جنية وحصلنا على طارق علاء كابتن منتخب مصر للشباب إعارة سنة ونصف (بدون مقابل لنادي الزمالك)".

وتابع رئيس سموحة: "اشترينا بركات حجاج مساك الداخلية (وحش) 23 سنة، ووقع أربع سنوات ونصف نظير 1.2 مليون جنيه".

ونجح سموحة فى ضم مليك بو عيو لاعب النجم الساحلي والمنتخب التونسي وطارق علاء إعارة من الزمالك، وحسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربى ومصطفى سعد ميسى من الأهلي على سبيل الإعارة، في الوقت الذي رحل عن الفريق العديد من اللاعبين.

وعاد فريق سموحة الثلاثاء إلى التدريبات بعد الراحة التى منحها أحمد سامى للاعبين بعد الفوز على فريق إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى، والذي يأمل فيها أحمد سامي تحقيق الفوز الثاني له على التوالى مع الفريق السكندري لمواصلة التقدم في جدول الدوري المصري.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 16 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.