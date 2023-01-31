شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 31 / 1 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها حسم صفقة أحمد بلحاج لاعب أسوان على سبيل الإعارة، وكذلك إعلان رحيل إمام عاشور رسميا إلى ميتلاند الدنماركي.

أرقام إمام عاشور مع الزمالك قبل الرحيل للدنمارك

وافق مجلس إدارة الزمالك على رحيل إمام عاشور مدافع وسط الفريق للاحتراف بنادى ميتلاند الدنماركى مقابل ما يوازى 105 مليون جنيه فى صفقة بيع نهائى لمدة 4 مواسم ونصف.

ورغم تمسك الإدارة البيضاء بإستمرار إمام عاشور بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالى ، إلا أنه مع إلحاح اللاعب ونظرا للمجهود الكبير الذى قدمه مع القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية وافقت الإدارة على رحيله بشكل نهائى.

محمد زيدان يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد انتقاله إلى ميتييلاند.. فيديو

وجه النجم المصري السابق محمد زيدان، رسالة على الدولي المصري إمام عاشور المنتقل حديثا من الزمالك إلى صفوف ميتييلاند الدنماركي، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي.

وقال زيدان في فيديو عبر الصفحة عبر موقع "تويتر": "سعيد إنك اتعاقدت مع ميتييلاند، لأنه نادي كبير جدا هناك، وأتمنى لك التوفيق".

أحمد بلحاج يودع أسوان: أشكركم لمساعدتى على الانضمام إلى الزمالك

حصل الخليج 365 على رسالة أحمد بلحاج المنضم حديثاً لنادى الزمالك لزملائه في أسوان بعد الانتقال إلى الفريق الأبيض قبل غلق باب القيد الشتوي.

وجاء مضمون الرسالة:" سلام عليكم يا اخواتى حابب اشكركم كلكم من اول يوم معاكوا فى النادى انتم ساعدتونى كتير عشان اوصل لليوم دة و اتعلمت منكو كتير و بالتوفيق فى الى جى ان شاء الله ليكو كلكوا ".

إمام عاشور بعد احترافه: يبقى الزمالك فى القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا

ودع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، جماهير الزمالك بعد إتمام انتقاله غلى ميتلاند الدنماركى فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة الزمالك.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على موقع "تويتر": "يبقى الزمالك في القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا. مع الزمالك عبرنا طريقًا حافلًا بالنجاحات. وفي الزمالك صنعنا شهرتنا وله علينا يدُ بيضاء، مثل لونه الذي نعشقه. مهما ارتحلنا، فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وسامًا وشرفًا، ونرفع اسمه تاجًا فوق رؤوسنا للأبد".

إمام عاشور ينتقل رسمياً إلى ميتيلاند الدنماركي.. فيديو

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي توقيع لاعب الوسط الدولي إمام عاشور الى صفوف الفريق قادماً من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليبدأ مشواره مع الفريق الجديد لينضم الى سلسلة من اللاعبين المحترفين.

عبد الرحمن مجدى يصل نادى الزمالك لحسم موقفه النهائى من الانتقال للأبيض

وصل عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، حالياً إلى النادى الأبيض، لينضم إلى وفد الدراويش للتفاوض حول انتقاله لصفوف ميت عقبة قبل غلق باب القيد الشتوي.

ويتواجد حاليًا وفد من نادى الإسماعيلى داخل نادى الزمالك، من أجل التفاوض على ضم عدد من شباب الفريق الأبيض لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مدافع الزمالك يوجه رسالة إلى الجماهير بعد الرحيل إلى فيوتشر

وجه محمد عبد السلام مدافع الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله إلى فيوتشر قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات.

وكتب عبد السلام عبر صفحته على "إنستجرام" :"شكر جمهور الزمالك العظيم الوفي.. تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق مزيد من البطولات مع الفريق لأرد الجميل إلى الجماهير التي دعمتني وكانت سببا في معرفة اسمي، وإن أراد الله لنا عودة -إن شاء الله".

هل يدخل سامسون أكينولا ضمن صفقات الزمالك والإسماعيلى؟

تشهد الساعات الجارية مفاوضات مكثفة من قبل إداراتى الزمالك والإسماعيلى، حول إبرام عدد من الصفقات خاصة بعدما أبدى رئيس القلعة البيضاء ترحيبه بدعم الدراويش بعدد من اللاعبين الشباب الذين خارج حسابات الجهاز الفنى للزمالك.

لاعب الزمالك يقترب من فيوتشر في صفقة انتقال حر

اقترب محمد عبد السلام لاعب نادي الزمالك من الانضمام لنادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي الحاري، وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من القلعة البيضاء حيث كان اللاعب على قائمة الانتظار.

وفد الإسماعيلى فى الزمالك لحسم ضم عدد من الشباب.. وفتح المفاوضات على عبد الرحمن مجدى

يتواجد حاليًا وفد من نادى الإسماعيلى داخل نادى الزمالك، من أجل التفاوض على ضم عدد من شباب الفريق الأبيض لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الإسماعيلى فى ضم عدد من اللاعبين الذين خارج حسابات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أسامة نبيه، من أجل تدعيم صفوف الدراويش قبل غلق باب الانتقالات.

الإسماعيلى يتلقى عرضاً من الزمالك لشراء عبد الرحمن مجدى

تلقى النادى الاسماعيلى عرضاً من مسئولي الزمالك لشراء عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم، ورحب مسئولي الدراويش بالصفقة نظراً لإصرار اللاعب على الرحيل.