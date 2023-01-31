شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور بعد احترافه: يبقى الزمالك فى القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، جماهير الزمالك بعد إتمام انتقاله غلى ميتلاند الدنماركى فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة الزمالك.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على موقع "تويتر": "يبقى الزمالك في القلب للأبد ويظل جمهوره العظيم وطنًا وداعمًا. مع الزمالك عبرنا طريقًا حافلًا بالنجاحات. وفي الزمالك صنعنا شهرتنا وله علينا يدُ بيضاء، مثل لونه الذي نعشقه. مهما ارتحلنا، فنحن نمثل الزمالك ونحمل شعاره وسامًا وشرفًا، ونرفع اسمه تاجًا فوق رؤوسنا للأبد".

وتابع إمام عاشور: "ونستمد القوة من جماهيره الغفيرة المُحِبّة. ومهما ارتحلنا ممثلين للزمالك، سنعود إليه حتمًا، مشجعين وأبناء مخلصين، يردون الجميل لبيتهم الكبير. عاش الزمالك وجمهوره العظيم".

يستعد إمام عاشور نجم الزمالك لخوض تجربة احترافية لأول مرة في الدورى الدنماركى، حيث تقدم نادى ميتلاند بعرض يتخطى الـ100 مليون جنيه مصري وفقًا لما أعلن عنه مسئولو نادى الزمالك.

وانضم إمام عاشور (24 عامًا) إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة فى صيف 2019، وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة، وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.