شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع مهاجم سموحة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو القناة مع المحترف الأفريقى جيروم مهاجم سموحة والسويس السابق بعد دفع المقابل المادى من أجل تدعيم هجوم الفريق بمهاجم أفريقى سوبر.

وكان جيروم قد تألق بشكل لافت للنظر فى الموسم الماضى مع منتخب السويس وهو ما دفع مسئولى سموحة للتعاقد معه بصحبة زميله أحمد حكم، إلا أن اللاعب لم يتأقلم مع النادى السكندرى خلال الموسم الماضى ليعود فى بداية الموسم الحالى للسويس.

وشارك جيروم مع السويس فى عدد قليل من المباريات، ليدخل مسئولو القناة فى خط المفاوضات مع ناديه الحالى ويتم التعاقد معه بشكل نهائى.

يذكر أن القناة يتصدر المجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة برصيد 34 نقطة ويسعى مجلس إدارته بكل قوة للعودة للأضواء من جديد.

ويتولى محمد حليم نجم حرس الحدود الأسبق القيادة الفنية للفريق منذ الموسم الماضى ونجح فى صناعة فريق قوى قادر على مواجهة المنافسين فى ظل قوة الفرق المشاركة بالدورى مثل الترسانة والسكة الحديد وزد أف سى ووادى دجلة والمصرية للإتصالات وغيرها من أندية القاهرة .